領薪找朋友慶祝 逆向行車遭查獲毒品

高巿警保大特勤警組分隊長呂光清等4員27日凌晨0時50分許，在三民區南台路195巷口，發現自小客車逆向行駛，依法攔停後在24歲歐姓駕駛背包查獲K他命10包、重9.88公克及MDMA咖啡包24包、重98.32公克，擔任鐵工的歐男聲稱剛領薪水，想找朋友慶祝一下，沒想到因貪圖方便，被依毒品罪送辦。

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(中時)