世大運》網球便當傳出問題 張凱貞也拉肚子
世大運網球便當傳出有問題，我國女單頭號種子張凱貞，27日也表示自己前天的確在吃便當後腸胃不適，包括張凱貞在內有20多位選手和賽會工作人員，都有腹瀉情況。
網球好手李冠毅，26日男單8強賽鏖戰3盤，最終因為熱衰竭、左大腿嚴重抽筋忍痛棄賽，其實該役賽前李冠毅就因拉肚子送醫吊點滴，有可能就是因為便當問題，另外我國男雙好手謝政鵬、網球競賽經理張思敏都受害。
張凱貞27日苦戰3盤才勝出晉級4強，她此役狀況不佳與腹瀉無關，不過張凱貞透露，前天食用賽會代訂便當，的確肚子也有不適，出現腹瀉情況，「我本身腸胃就比較不好，不太吃微波食物。但前天想說大家都在看比賽，不好意思請團隊幫我買，就吃了。」
世大運發言人楊景棠表示，24日接獲世大運內湖網球中心競賽場館通報，工作人員外訂餐盒疑似發生群聚腹瀉食物中毒症狀，據了解，該中心共有22位工作人員發生腹瀉疑似食物中毒症狀，經查，為工作人員自行外訂餐盒，並未供世大運選手及裁判使用，組委會已啟動調查並通知CDC疫調關懷。
楊景棠也重申，目前世大運食安組、衛生局已進行調查，檢驗食物+環境檢體（便當店）+人體檢體，檢驗報告預計14天內簽發，並強調世大運餐飲對於食安的把關亦相當重視，雙北市衛生局於賽會期間扮演監督角色，對食材及餐點進行抽查檢驗，落實食安把關，以確保各國選手吃下肚的餐點安全無虞。
(中時電子報)
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