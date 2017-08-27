排隊人潮吵到半夜 逢甲深夜美食讓鄰居崩潰

美食名店總是擠滿人潮，台中逢甲商圈的三明治專賣店做出口碑，再晚都有慕名而來的民眾排隊等待；但排隊的喧嘩、霸佔騎樓、違規停車，讓當地住戶長年飽受困擾，因為業者營業時間又是在深夜時段，排隊的人聲吵得住戶每天睡不好，直說快要崩潰了！

這家三明治專賣店業者改良「古巴三明治」，麵包烤的香酥，裡面夾的是雙層起司和烤肉，濃郁口味吸引大批饕客，店家開在社區一樓，營業時間從晚上10點到凌晨3點，但愈晚人潮愈多。

民眾為了買深夜美食，不惜冒著挨罰的風險，不少汽車違停並排，連人行道上的機車也塞爆，恐遭開罰600元到2400元，但騎樓的顧客無法可罰，只能用勸導的方式呼籲不要占路。

排隊人潮吵到半夜 逢甲深夜美食讓鄰居崩潰

排隊的顧客不只講話音量讓人抓狂， 雖然店家貼上告示「深夜請降低音量」，但對很多顧客來說不具影響，吵雜聲還是讓樓上住戶吵得受不了，車子亂停、違停也幾乎天天都在上演，美食排隊亂象讓店家跟住戶都好無奈。

(中天)