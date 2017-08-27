堂兄弟酒後互毆 兄腦瘤破裂2週後亡

後龍鎮33歲鄭姓男子13日晚間喝得爛醉，在家裡與母親吵架、砸毀家具，鄭母向鄰居侄子求助，鄭姓堂弟要勸阻堂兄時遭毆一拳，2人酒後火氣正盛，互毆之下鄭男倒地送醫，疑因腦瘤破裂住院13日後宣告不治；檢警27日相驗將解剖釐清死因，動手的30歲鄭姓男子當天已傷害罪現行犯移送法辦。

鄭姓死者平常打零工維生，有酗酒習慣，經常酒後對家人大吵大鬧，也是鄰里間的頭痛人物，案發當天鄭姓堂弟受託到伯母家制止失控的堂哥，他早先與朋友在外喝了點酒，帶著酒意又被堂哥先揍一拳，兩人從屋內拉到屋外打架。

死者喝得爛醉如泥，不敵堂弟的身手，被打倒在地，死者兒子潑水後有清醒一陣，後來又挨拳昏迷，一度失去呼吸心跳，送醫後發現腦瘤破裂，住院時昏迷指數僅3，留院觀察近2週仍宣告不治。

死者母親曾為侄子向檢警求情，供稱侄子只有打一拳，但檢警勘驗路口監視器畫面，發現兩人扭打一陣，出拳多次，而堂弟較占優勢，對死者拳打腳踢，至於送醫才發現死者腦瘤破裂出血，尚需釐清死者腦瘤是鬥毆時被打破，或是倒地時撞破，將於本週三解剖查明。

(中時)