談判破局 男子開槍擊傷2人
新北市汐止區秀峰路今（27日）凌晨3時許發生槍擊案，21歲林姓男子約人出來談判，雙方一言不合，林嫌當場開槍擊傷2人，所幸送醫後沒有大礙；警方事後循線找到林嫌與同夥到案，調查開槍行兇動機。
警方初步調查，林嫌日前與友人在好樂迪K歌，疑似為了女性友人爭風吃醋，與另一派人馬起衝突，今天凌晨3時許雙方約在秀峰路口談判，過程中雙方一言不合，林嫌拿出預藏手槍朝對方開槍，陳姓、盧姓男子腰部中彈，眾人見狀鳥獸散，警方獲報到場將2人送醫，急救後已無生危險。
警方在現場找到彈殼7顆及4發子彈，事後傳喚林嫌與同夥友人到案，並查扣改造手槍1把，林嫌坦承犯行，全案將朝槍炮、傷害罪嫌偵辦。
上月9日汐止好樂迪發生多人打群架事件，警方表示，林嫌等人常出入好樂迪動輒滋事，不排除與上個月打架糾紛有關聯。
(中時)
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