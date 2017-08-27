屏東廢棄營區搖身一變 成為老少樂園
曾是雜草叢生且廢棄已久的老舊忠誠營區，屏東縣政府日前介入改造，搖身一變成為全國首創的社福新天地，提供從嬰幼兒、兒少到銀髮族長輩及身障者個人及家庭等全方位服務，縣府27日趁著暑假尾聲舉辦草地音樂會，現場歡笑聲不絕於耳，迴盪在營區每個角落。
活動開始，由弘道老人基金會不老樂團透過手上樂器，將現場氣氛帶到高點，接著音樂製作人謝欣芷帶領親子歌唱舞蹈，抓住所有孩子目光，場面熱鬧非凡。
屏東縣長潘孟安指出，為提供屏中區縣民便利及整合性福利服務，特地改造老舊營區成了潮州社福園區，進駐社會處潮州家福中心、飛夢林學園等10餘家社福機構，提供全方位社會服務，是全國首創將閒置營區活化改建的社福園地，也是縮短城鄉服務差距具體措施。
屏縣府社會處長劉美淑說，忠誠營區自1897年日據時代設立至今，已有百年歷史，因2008年精粹案實施，部隊撤離後列入空置營舍；隔年莫拉克風災重創南台灣，縣府立即啟動安置服務，提供來義和泰武鄉部分受災戶中期安置。
安置任務結束前，縣府評估園區延續發展重要性，於是積極籌畫園區轉型。「很難想像這裡曾是雜草叢生的廢棄營區」，民眾進入潮州社福園區，總會被眼前一片綠意盎然所吸引，其中最受歡迎的親子童話館，佐以風車及3D立體彩繪牆布置，讓園區更添色彩和豐富感。
(中時)
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