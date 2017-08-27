小孩打翻醬油沾白褲 陶晶瑩「神解」保全家庭和諧！

孩子打翻餐盒還沾上白褲，通常會惹得家長痛罵，而陶晶瑩卻用機智挽救一天的好心情。(取材自陶晶瑩臉書)

女星陶晶瑩與老公李李仁結縭12年，育有女兒荳荳跟兒子小龍，雖然夫妻倆工作忙碌，然卻仍能好好兼顧家庭，常在臉書曬出一家4口幸福生活的「證據」，讓人相當羨慕，而以機智幽默主持風格聞名的陶晶瑩，聰明的腦袋不只用在工作上，也在日常生活中發揮，連小孩發生讓人無言的失誤，都能迎刃而解，被網友大讚太強大！

本來出門在外，白褲子沾上醬油膏等同報銷，沒想到陶晶瑩卻用妙招解除危機，被網友大讚太強大。(翻攝自陶晶瑩練臉書)

陶晶瑩今天在臉書貼照po文，透露想抓住暑假的尾巴，帶著孩子開心出遊，沒想到好心情隨即遭受重大考驗，她貼出鰻魚壽司照片，無奈表示正打算開吃，小孩竟然打翻餐盒，她身上的純白牛仔褲遭殃，染上醬油膏慘不忍睹！

在有小孩的家庭中，打翻食物絕不是罕見的事情，但通常也伴隨著大人一頓痛罵以及足以毀了一整天的怒氣，而陶晶瑩僅內心吶喊「GOD」，卻未被這擊敗，她透露自己之後瀟灑地到販賣機買了罐雪碧，帶進廁所緊急處理之，出來之後褲子完好如新，恢復純淨雪白的模樣，也救回了一天的好心情，讓粉絲直呼「長知識」，大讚她臨危不亂的姿態真是所有媽媽都該學習的！

(中時電子報)