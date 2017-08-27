「付錢給保母搞她老公」 G奶波神怒離婚

老公搞上保母，凱蒂普萊斯怒離婚。(圖／達志影像)

英國「波神喬丹」凱蒂普萊斯擁有34G傲人身材，2013年和第3任老公基蘭海勒結婚，不過他婚後屢傳出軌，現又和保母搞上，讓凱蒂普萊斯終於決定離婚。

凱蒂普萊斯透過老公和保母的鹹濕信件，發現兩人有姦情長達1年，她們除了在主臥房外，「家裡到處都做過愛，包括孩子房間的浴室」，她難過表示：「付了1年的錢給她搞我老公」，而在她質問老公時，一開始對方還想否認，是她提起「保母已承認外遇」才坦承一切。

其實，這不是基蘭海勒第一次外遇，他在凱蒂普萊斯懷孕時，和她認識20多年的閨蜜搞外遇被捉姦在床，這次又和保母搞上，讓她終於決定離婚。

(中時電子報)