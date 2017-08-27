世大運》高球下午打雷暫停　侯羽桑爭個人賽逆轉金

侯羽桑將在最後6洞爭奪落後1桿個人賽逆轉金。(圖：大會提供)

世大運高球項目今（27日）在楊梅揚昇高球場，進行最後1輪決賽，比賽進行至下午3時51分因比賽當地打雷，大會鳴笛暫停比賽。我國女將侯羽桑俟比賽恢復，將在最後6洞爭奪落後1桿逆轉金。

侯羽桑今在女子個人賽落後4桿出發，前12洞成績-1，以總桿-5與韓裔國籍選手李安德拉並列第2，拉近只差領先者美國選手南西1桿，仍有機會在最後6洞後來居上，爭奪金牌。

我國另1位19歲黑馬陳萱，第9洞抓鳥，一度以總桿-5並列第2，可惜第10洞開球下水、第11洞3桿洞又開球進沙坑再3桿，連吞2記雙柏忌，暫以落後領先者5桿位居第4。

中華女子高球隊今3位選手以侯羽桑與陳萱成績最佳，目前團體賽仍暫居第2，可望奪下銀牌。

男子組方面，俞俊安與劉永安同以總桿-12並列第3，2人個人賽爭奪銅牌，團體賽保持第2，奪銀機率高。

(中時電子報)