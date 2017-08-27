七十歲獨眼老農文旦採收 斗六市長：精神與文旦都令人歡喜
今年中秋節國曆是十月四日，最近午後常有強降雨，文旦果農開始採收。七十多歲的獨眼文旦農劉招男，10幾棵文旦因積水敗根死亡，但樂觀的他自我安慰「今年有比較豐收沒關係」， 斗六市長謝淑亞特地到他的果園致意。
去年斗六文旦大歉收，今年從開花、結果、成長都風調雨順，颱風也未如預期來襲，普遍產量增加三到五成豐收，果農非常滿意。
文旦在白露節氣（今年國曆九月七日）前後兩周都是適合採收期，目前雖才進入採收期，因氣象局預報這幾天午後對流雲系旺氣，易有短時強降雨，不少斗六果農已展開收成。
今天也展開採收的劉招男說，六月以來午後經常有強降雨，園裡約十棵老欉文旦樹敗根枯萎，為防萬一趁早收成，避免雨勢影響樹身健康及果實甜度。
獨眼的劉招男一人管理七分地文旦園，全年無休住在文旦園裡的工寮，平日看守農機，採收期兼看守文旦柚，鮮少參加文旦評鑑，但用心守護果園的口碑，讓他每年早早就完售。
劉招男的左眼在除草時被小石子打中失明，近年體力差較差，仍背著藥桶、拖著凳子，一棵棵坐著慢慢噴，保持樂觀的心，不怨天尤人，底線是不虧本就好。
斗六市長謝淑亞得知他開始採收，今天特地前往致意關切，園裡10幾名工人、農婦爬樹採摘，忙得不可開交。
謝淑亞說，文旦採收就是斗六版的「拾穗」，開園採收是重要時刻。
劉招男告訴謝淑亞，30年的老欉文旦樹今年死掉10棵「真嘸彩」，但也沒關係，身體顧健康就好。謝淑亞表示，他的豁達、樂觀很不簡單，精神與種出來的文旦都令人歡喜。
(中時)
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