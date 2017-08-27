「抗生素不要用殺菌性！」 他分享從醫以來最狂要求
良好醫病關係的建立，溝通是一件很重要的事，不過往往有時會發生，患者因對醫療知識的不足，向醫生提出各種難解要求。日前一位台大內科住院醫師就於臉書發文表示，有病患家屬向他說道，由於其母宗教信仰的關係，希望「抗生素不要用殺菌性的」，讓他直呼，這是從醫以來聽過最狂要求！
一名台大醫師日前在臉書分享看診過程，提到一位病患家屬向他說道，「醫生，我媽是佛教徒，麻煩抗生素不要用殺菌性的。」讓他不禁直喊，這是我當醫師以來聽過最狂的要求！
貼文一出立刻引起討論，網友紛紛表示，「你媽身體裡的白血球每天都在殺生啊！」「醫生難為啊！」「麻煩用藥都要全素的！」更有人逗趣地問道，請問縫合用的羊腸線是葷的還是素的？
此事在社群引發熱議後，該名醫生今再次PO文，稱病人經團隊照顧後已順利轉出加護病房，家屬也能理解醫療團隊的做法；他更特別針對佛教的教義進行解釋，指細菌不屬有情眾生，也就是殺細菌、病毒、寄生蟲都不算殺生，而此結果確實也不違背醫療常規。同時，他也將此回答提供給同業，以便未來其他人遇到相似情形時，可如此應對。
(中時電子報)
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