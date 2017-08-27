日本首架V-22魚鷹機曝光 已塗上紅丸徽

V-22魚鷹機主要使用者是美國陸戰隊，不久日本的陸上自衛隊也會使用。(圖/美國海軍陸戰隊)

雖然日本民眾普遍對於V-22魚鷹機有安全疑慮，不過日本陸上自衛隊就是魚鷹機的第一個海外客戶，他們訂購了17架V-22，其中首架已完成組裝，正在貝爾直升機公司在德州的阿馬里洛裝配中心進行試飛。

航空主義(the aviationist)介紹，V-22是世界第一種(目前也是唯一一種)具備直升機與飛機特色的航空器，正式名稱叫「傾轉旋翼飛機」(Tiltrotor)，目前使用者是美國海軍陸戰隊，而日本是則是第一個其他使用者。第1架塗上日本紅丸徽的V-22在2017年8月24日被保羅·勞倫斯·布雷曼（Paul Lawrence Braymen）所拍攝到，目前處在地面測試階段，還沒有升空，預計下週將開始進行引擎運轉試驗。

日本陸上自衛隊購買的稱為V-22B Block C，其性能與規格和美國海軍陸戰隊是一樣的，這批魚鷹機主要將做為救災任務，也會支援水陸兩棲作戰，並且和美軍陸戰隊和空軍進行聯合演習。

美國駐日本機場附近的居民，經常擔心V-22失事，因此多次發動抗議V-22的遊行。(圖/美聯社)

17架魚鷹機及其相關設備，總價值達到30億美元，這筆銷售案是在2015年宣布的。V-22最大的問題是失事率高，事故大多出現在懸停與降落階段，此時很容易因為升力不平衡而墜落，因此在琉球的普天間基地附近的居民經常抗議此的V-22。

(中時電子報)