「斷腸草」提煉成農藥 四川小學生獲獎

3名四川巴中小學利用一種在四川境內廣泛存在，被稱為「斷腸草」的紫色開花植物，實驗並製作出農藥，可殺死3種常見害蟲，經噴灑的蔬菜水洗後依然對人畜無害，獲得第32屆全國青少年科技創新大賽一等獎。

彭湃新聞網26日報導，談到製作斷腸草農藥的契機，小學生胡丁丹說，兩年前到鄉下奶奶家玩耍，發現奶奶家旁邊山坡上有一株開著紫花的草很特別，周圍的草都有被昆蟲侵害的痕跡，唯獨這株草沒有遭蟲吃。另外，牛兒滿坡吃草，卻惟獨不吃這種草。

胡丁丹向奶奶提問，得知這是紫花魚燈草，可以殺蟲。紫花魚燈草，在當地人口中叫做「羊不吃」，也叫斷腸草，是一種有毒的植物。

帶著好奇，胡丁丹帶著一株紫花魚燈草回學校，找到輔導老師吳臻華。吳老師於是發動班上學生參與，後來，另外兩名小學生袁禎陽和王睿也參與研究。

探索了一段時間，3個小朋友破解了紫花魚燈草的秘密。透過一年時間的實驗證明，證明紫花魚燈草有毒，對當地常見的3種昆蟲有一定的觸殺和餵殺作用，且易溶水，無殘留。

2016年10月，胡丁丹、袁禎陽、王睿的作品《紫花魚燈草粗提取物對三種常見蔬菜害蟲的殺滅性探究》，參加巴中市青少年科技創新大賽，獲得特等獎；今年8月初，該作品參加全國青少年科技創新大賽，又獲得一等獎，成為四川省唯一獲得學生競賽專案一等獎的作品。

(旺報)