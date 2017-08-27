南投「萌寶向前衝」爬行比賽 歡樂溫馨
南投縣「萌寶向前衝」爬行比賽今(27)日在工商會展中心登場，數百家長帶著1歲以下幼兒參賽！過程中，家長們使出渾身解數，準備各式道具吸引孩子奮力爬行，場外親友團加油聲此起彼落、場面歡樂有趣。
這項活動，由社會及勞動處副處長賴瓊美主持開幕。她說，縣長林明溱重視幼兒福利，去年在縣立婦幼館成立南投縣第1個托育資源中心，服務0歲至6歲嬰幼兒及其照顧者與準爸爸、準媽媽與托育人員。
賴瓊美指出，該中心備有各式玩具及圖書與教具，讓爸爸、媽媽帶這孩子共讀講故事，還能參加幼兒按摩、身心發展等課程，增進親子間肌膚互動，家長也能藉此了解孩子每月的身心發展狀況。
這項活動，吸引上百個家庭扶老攜幼前來參與。未來，社會及勞動處將針對幼兒不同發展過程設計更多活動，不論是大肌肉、小肌肉、感覺統合或顏色認知等活動，來增進親子間的互動。
社團法人南投縣褓姆學會理事長黃麗華表示，爬行是全身運動，有助寶寶致力發展，可鍛鍊寶寶四肢的耐力和肌力，同時也訓練寶寶的手演協調和平衡感，因此，為鼓勵親子多互動。
縣府委託該會辦理此次比賽，參加的家長準備都相當充分，萌寶們也都活潑可愛，比賽過程緊張有趣。
比賽分為6至9個月大的小萌寶組及10至12個月大的大萌寶組等2組，各有50隊參加，第1名寶寶可獲得價值1千多元的精美獎品，競爭相當激烈。
每次哨音響起，家長加油團就在場邊呼喊，呼喚孩子往前爬，在終點線的爸爸、媽媽也拿出準備好的奶瓶、遙控器、玩具，連自拍棒、手機都成了秘密法寶，賣力地吸引萌寶們往前爬，有的萌寶動作迅速，一鼓作氣爬向終點。
有得萌寶則淡定地坐在起跑點，動也不動，也有的抓對原地玩耍，也有的嚎啕大哭，甚至還有的乾脆往後爬向爸媽懷抱，狀況百出，現場笑聲不斷，氣氛溫馨熱鬧。
(中時)
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