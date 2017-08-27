誰說歲月是殺豬刀？楊丞琳7年前照 神奇都沒變

楊丞琳防腐7年，顏值都沒變，兩張照片卻分不出差別。（圖／取材自楊丞琳微博）

曾有俗話說「歲月是殺豬刀，紫了葡萄、黑了木耳、軟了香蕉」，有多少人禁得起歲月的流逝，不過影視歌三棲的全能天后楊丞琳卻是把歲月搖身變成保鮮膜，保養有道的她，在2010年與現在的照片對比之下，顏值沒變，楊丞琳防腐7年，天生麗質羨煞眾人。

楊丞琳從當年的可愛教主，到現在舉手投足散發成熟女人味。（圖／本報系資料照片）

楊丞琳從當年的可愛教主，到現在散發成熟女人味，她今（27日）則在微博曬出2010年與現在的對比照，只見楊丞琳看鏡頭、笑容、眼神一致，兩張照片卻分不出差別，楊丞琳防腐7年都沒變，她也寫下：「左圖2010年，右圖2017年。這張照片好酷」，楊丞琳逆生長超驚豔。

(中時電子報)