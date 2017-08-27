全國手球賽疑群聚感染 至少55選手腹瀉就醫

衛生局人員前往腹瀉選手的飯店，採集飲用水源送驗。（王文吉翻攝）

衛生局人員針對烹飪器具採集檢體，該餐飲店提供腹瀉選手餐盒。（王文吉翻攝）

成淵高中球員（黑球衣）抱病參賽，在19歲男子組金牌戰奮力射球進門。（王文吉攝）

成淵高中傷兵球員在場邊觀戰，隨時準備替補上場。（王文吉攝）

成淵高中賽末以1分飲恨，抱回19歲男子組銀牌。（王文吉攝）

大甲媽祖盃全國手球錦標賽24日起於大甲國中舉行4天賽事，吸引國內外81個單位、157支隊伍競技，但開賽隔天就有選手上吐下瀉掛病號，還有人發高燒，其中3校因此棄賽。台中市衛生局統計，3天內共有55人陸續送醫，包括13名香港選手，患者全數投宿於同一家飯店。

麗山國、高中及成淵國中等3校考量孩子健康及人數不足，26日決定忍痛棄賽，僅成淵高中續戰今日上午參加決賽。

「還有人可以換，沒力就換人！」成淵教練黎俊裕臨危不亂，在場邊調度戰力，也下達戰術指令。腹瀉球員抱病出賽，拚戰精神令佩服，賽後垮臉嘆「都沒力了！」

成淵高中在17歲男子組銅牌戰中多次打成平手，拚鬥到驟死戰，仍敗給南山高中，至於最有奪冠希望的19歲男子組，賽末以1分飲恨，敗給大甲高中，最終只抱回銀牌。

黎俊裕坦言，傷兵包括3名主力戰將，成績確實受到腹瀉因素影響，孩子們都盡力了，雖然拿到銀牌，但選手情緒普偏低落。

發燒嘔吐的高三謝同學說，這次出賽特別辛苦，一下子就掉分，本來贏面很大的！高一楊俊祥說，全隊為榮耀決定拚冠，這兩天他上吐下瀉，不能吃飯，只能喝白粥，比賽過程跑不太動，肚子也一直滾，爆發力突然都消失了。

經衛生局統計，此賽事共有44名成淵、麗山中學的國、高中男學生分別至大甲光田、李綜合醫院就醫，另順安醫院及宏光診所收治11名香港學生，症狀均為腹痛、上吐下瀉，部分病患有輕微發燒現象，經治療後皆已離院休養。

因發病選手均同住不供餐的飯店，並未透過大會訂購餐盒，而是各自訂購外賣餐盒食用，衛生局懷疑住宿環境受病菌汙染，導致群聚感染，不排除腸胃型感冒或是諾羅病毒，但奇怪的是飯店人員似乎「免疫」，皆無不適現象。

衛生局已要求飯店業者以漂白水加強環境消毒，並採集選手嘔吐物、飯店飲用水、餐飲店食物等進行檢驗，並聘請感染科專家到場協助，後續也將向疾管署申請流行病學調查。

(中時)