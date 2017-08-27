陽岱鋼敲2分打點安打 讀賣巨人完封阪神
陽岱鋼連昨敲出安打，中止連9打數無安打小低潮，今(27日)讀賣巨人繼續和阪神虎交手，前6局1分未得的巨人7下打擊爆發，包括陽岱鋼帶2分打點的安打，單局敲4安、獲得3次四死球，攻6分奠定勝基，加上投手群威風八面，3人聯手僅讓阪神擠出2安，助巨人以6比0完封阪神虎。
此役巨人推近期先發取得2連勝的小將畠世周，強碰阪神的藤浪晉太郎；前6局雙方攻勢皆無建樹，2名先發也用三振互別苗頭，畠世周飆10K、藤浪則有9K。到了7下，藤浪雖解決強打阿部慎之助，但接著觸身球保送村田修一，又被龜井善行敲右外野二壘打丟1分後，狀況就此失控。
隨後藤浪保送長野久義，阪神決定把投106求的他換下。但推上本季自責分率不過1.01的桑原謙太朗，他卻沒能適時止血，連挨3支安打，加上1次野手選擇和1次高飛犧牲打，又失掉5分，巨人整整打了一輪多、11個人次才結束。
阪神度過7下亂流後，雖未再掉分，但巨人在畠世周投完7局無失分下場後，啟用馬錫森(Scott Mattheison)和卡米奈洛(Arquimedes Caminero)「勝利方程式」，成功守住勝果，以2勝1敗拿下系列賽勝利。陽岱鋼此役雖吞3K，但4打數敲1安、貢獻2分打點，連續上壘場數推進到第23場。
(中時電子報)
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