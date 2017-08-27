祭神感恩 中市東信里舉行土牛豐收祭

土牛豐收祭活動，設有「東信土牛祈福牌」，讓大家寫下心願，向地藏王菩薩祈求後過香火，再吊在「福臨牛」身上。(馬瑞君攝）

台中市東區東信社區舊地名為「土牛」，設有百姓公廟，後於1981年改建為「土牛萬善堂」，「土牛埔」經重劃後也已看不到原貌。地方信眾則按慣例在農曆7月舉辦「土牛豐收祭」，今天上午的活動中除了祭神感恩外，同時還設置東信土牛祈福牌，讓大家寫下自己心願。

東信里長洪榮吉表示，早在乾隆25年（西元1760年）前，本地即為漢人與平埔族分界，至於何謂「土牛」呢？根據「林衡道談古說今」記載，「官府為了防止移民侵害原住民的權益，在漢番的交界處立石，或修一道叫做『土牛』的土牆，這就是台北市北投有石牌，及新竹縣和台中縣石岡鄉皆有土牛的地名。」

但在東信社區內更有趣的說法是，早年社區內有一個水塘，附近的耕牛均會來此泡水，回家後都會變成「土牛」，所以叫「土牛」。

在上午的「土牛豐收祭」中，由社區媽媽組成的東信排舞團表演，而地方上受到熱烈歡迎的就是「銀賓舞」，原來跳舞的都是社區裡的阿公阿嬤，讓大家感受銀髮族的活力。

洪榮吉說，活動藉由「土牛」與「萬善堂」的擦撞碰撞出火花，創造一個屬於地方上獨一無二的民俗活動，農曆7月不是只有普渡，還帶入「感恩」元素，藉由祈福感謝先人的付出。

在此次祈福活動中，還設有「東信土牛祈福牌」，讓大家寫下心願，向地藏王菩薩祈求後過香火，再吊在「福臨牛」身上。

洪榮吉表示，透過創意與省思，勇於創新卻不忘本，創造屬於自己的特色民俗，讓東信除了「黑手」工業，也能成為很為內涵的社區。

(中時)