機車遭移吃違停罰單 男抗罰勝訴

新北市一名劉姓男子將機車停放在新店區北新國小外機車停車格，晚間重返現場驚見機車已遭拖吊，調閱照片才發現機車遭人移出停車格外，不服被開600元罰金，進而提起行政訴訟。台北地院行政訴訟庭認為，依社會現況，機車確有遭他人移置的可能，台北市交通事件裁決所舉證不足，判決劉男勝訴免罰，全案仍可上訴。

劉姓男子起訴指出，去年聖誕夜晚間8時許將機車停在北新國小外停車格內，當晚11時30分返回取車卻不見車影，看地上才知道機車被拖吊至寶橋拖吊場保管。

劉姓男子赴保管場調閱電腦照片，才發現機車被不明人士拖出機車格外，會害他吃上600元罰單，裁決所卻要他舉證車遭人移置，於是告上法院。

北院認為，舉發照片顯示劉姓男子的機車停放在車格外，但依據一般社會生活經驗，劉男只要挪移二輛機車，即可停在車格內，難以認定劉男會將機車明顯停放在白色格線之外受罰。

判決還指出，依目前社會常見情況，停放在路邊的機車，確有遭其他亟待停車的機車騎士移置，以挪出空間供己停放的可能，而裁決所無法提出現場其他錄影紀錄或照片，以證明劉姓男子確實有置放機車於該地點的證據，無法認定劉男違反《道路交通管理處罰條例》，判決撤銷罰單。

(中時)