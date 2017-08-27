世大運》三分熄火 中華男籃慘輸37分

陳盈駿27日在第3節不慎弄傷左大腿，幸好傷勢並無大礙。(2017世大運組委會提供)

落到第9到16名次賽的中華男籃，27日跟加拿大交手，結果嘗到台北世大運最慘的1場敗仗，終場比數61比98，中華隊慘輸37分，接著28日下午3點將跟捷克與烏克蘭之戰敗隊，在台北市大天母體育館打第13到16名次賽。

面對加拿大嚴防，中華隊首節手感欠佳，單節只拿9分，到了第2節更糟，一開始就被加拿大打出8比2，雙方差距越拉越開，打完上半場，中華隊處於23比44大幅落後，不僅投籃命中率僅2成82，三分命中率連1成都不到(投11中1)。

來到第3節，中華隊表現起伏很大，一下子被加拿大擴大領先到30分以上，一下子又是縮小差距到20分，陳盈駿更在此節不小心拉傷左大腿退場治療，幸好傷勢看來並無大礙，不過中華隊場上頹勢卻已難以挽回，只能越輸越多。

其實面對加拿大，中華隊在籃板上，僅輸對手4個(中華45、加拿大49)，甚至全場21失誤，也只比加拿大多了5次，真正造成中華隊慘敗主因，在於投籃命中率太低(3成29)，三分命中率更是離譜，整場比賽連1成都沒有(投22中2)。

就算落到第13到16名次賽，中華隊仍有機會追逐世大運隊史最佳紀錄，原本男籃最佳成績是在2003年南韓大邱世大運的第16名，如今中華隊只要剩下兩戰贏下1場，就可創造史上最佳成績，不過難度應該仍然相當大。

(中時電子報)