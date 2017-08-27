山珍海味如浮雲 英國皇室在外竟嚴禁沾這些美食！
活出讓人稱羨的繁榮光景，也算身為皇室成員的義務之一，本以為堪稱全球最出名的英國皇室，應當是要什麼有什麼，至少要吃什麼山珍海味，只要開口就會送到眼前，沒想到非但不是如此，甚至還有嚴格規定，連相當一般的食物，皇室成員在外竟然連沾都沾不得，讓人深感意外。
身為全球關注焦點、也象徵英國國格的皇室成員，出門在外可能無法抱持享受的心情，連「吃」都受到規範，據《太陽報》報導，英國皇室成員出訪時，對於蝦、蟹、牡蠣等貝類及甲殼類食物，比起其他食材更容易帶有毒素，因此遭禁止食用，另外也嚴禁食用生肉、具辛辣風味的異國料理，甚至得避開特定國家的自來水，這都是為了保證他們的身體健康，免得因為飲食出問題而影響到忙碌的行程。
而擔當英國皇室御用廚師長達15年的達倫麥格雷迪，也曾向媒體透露不能給女王伊莉莎白二世提供生肉，甚至使用太多洋蔥或蒜的食物都不能上桌，女王本身也相當潔身自愛，會自我控管飲食，常以紙條回覆廚房所提出的新菜單可否過關，她雖喜歡草莓，但冬天一到必不吃，還會反映：「不准送機改過的草莓過來」，堅持只吃當季新鮮食材，對於食物以什麼樣的形式入口也有一套規範。
(中時電子報)
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