世大運24小時維安 員警制服濕了又乾

大安分局警方漏夜在仁愛路周遭架起管制線。（陳鴻偉翻攝）

為世大運賽事順暢，警方不眠不休，進行各種維安、交管工作。（陳鴻偉翻攝）

警方希望提供安全的比賽環境，讓選手、觀眾都能放心。（陳鴻偉翻攝）

世大運如火如荼展開，台灣選手屢創佳績振奮人心，但在世大運各場館，都可以看到身着制服的警察身影，認真執行出入口人車安檢、維安勤務、為民服務.、指揮交通…每個員警身上的制服，在炙熱的八月天裡，不停濕了又乾、乾了又濕，他們沒有怨言，一切都為了讓所有賽事能順利進行。

大安分局原在26、27日所舉辦的溜冰直排輪、競走、半碼馬拉松等賽事中，為了維護選手安全、賽程進行順暢及人車管制安全，警察徹夜穿梭在夜晚的仁愛路上，執行比賽前置的拉線管制、設置改道牌、搬運鐵柵欄、擺放交通錐等管制設施。在不影響用路人的情況下，用最短的時間將場地布設完成。

大安分局楊分局長希望所有員警參與世大運勤務，要秉持「全力以赴，達成任務。」努力執行世大運各項維安工作，提供安全的賽事場所，讓選手可以盡情發揮，創造更好的成績。

(中時)