世大運24小時維安 員警制服濕了又乾
世大運如火如荼展開，台灣選手屢創佳績振奮人心，但在世大運各場館，都可以看到身着制服的警察身影，認真執行出入口人車安檢、維安勤務、為民服務.、指揮交通…每個員警身上的制服，在炙熱的八月天裡，不停濕了又乾、乾了又濕，他們沒有怨言，一切都為了讓所有賽事能順利進行。
大安分局原在26、27日所舉辦的溜冰直排輪、競走、半碼馬拉松等賽事中，為了維護選手安全、賽程進行順暢及人車管制安全，警察徹夜穿梭在夜晚的仁愛路上，執行比賽前置的拉線管制、設置改道牌、搬運鐵柵欄、擺放交通錐等管制設施。在不影響用路人的情況下，用最短的時間將場地布設完成。
大安分局楊分局長希望所有員警參與世大運勤務，要秉持「全力以赴，達成任務。」努力執行世大運各項維安工作，提供安全的賽事場所，讓選手可以盡情發揮，創造更好的成績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。