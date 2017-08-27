觀光局拚體驗觀光元年 推北海岸深山當一日農夫

石門嵩山社區百年梯田全覽圖。（觀光局提供）

為推廣「百年梯田農遊樂」——到石門嵩山社區體驗的旅遊行程，觀光局特別辦理媒體踩線團。圖為中午餐點由當地農家親自料理，食材大部分為自種自養。（張家豪攝）

百年梯田農遊樂行程更主打一年四季可親自體驗不同的農活，媒體團則體驗親自挖地瓜，並可帶回家料理。（張家豪攝）

嵩山社區山水一景。（張家豪攝）

交通部觀光局要加強「體驗觀光‧點亮村落」旅遊行程、啟動「體驗觀光元年」，因此由北海岸及觀音山國家風景區管理處 （簡稱北觀處）積極推廣北海岸深度觀光，以「富貴農家趣」為包裝，推出3種體驗遊程，皆千元有找！

包括「百年梯田農遊樂」——到新北市石門嵩山社區挖地瓜、控窯及手作米苔目；以及「季節時蔬風箏飛」——到三芝當一日農夫，體驗拔地瓜、採筊白筍；「懷舊老街放風吹」——午後到石門放放風箏，並到獅頭山公園、金山老街及富貴角燈塔等。

北觀處副處長羅司宜表示，將採部分補助，與雄獅旅遊合作，以年底3個行程可以衝破500人為目標。他說，希望整合、輔導農村的觀光力量，提供都會人未從體驗過的農村生活，衝刺「體驗觀光」，也「點亮在地社區及村落」，為在地帶來收入。

觀光局表示，包括一日遊程由在地嚮導帶路，帶領民眾進入以百年梯田聞名的石門嵩山社區，藉由農村再生計畫，探索農事體驗樂趣。隨農作物生長時程不同，配合季節也有多樣化的體驗內容，包括賞櫻2-3月、插秧4月、除草或包粽子5-6月、收割6-7月、挖地瓜7-10月、採茭白筍10-11月，全年度皆可體驗的有米苔DIY、草仔粿DIY及草編等；還可體驗社區媽媽精心烹調的農家菜，連茶水都有自釀的紫米茶、烏梅汁等。

行程結束前還會到白沙灣探索館，由專業導覽員帶民眾觀賞館內陳設展覽，一覽北海岸各人文及生態資源等，也可做為往後延伸旅遊的參考。詳細流程為台北車站集合→富貴角燈塔→嵩山社區活動→石門婚紗廣場→白沙灣探索館→返程，行程特惠價949元；報名網址（goo.gl/qyEHce）。

觀光局介紹，第二個主題行程則是季節時蔬風箏飛，行程規畫到三芝當一日農夫，讓雙腳踩在土壤裡，用雙手拔地瓜、採筊白筍，「所謂粗食小菜，就是自己親手採摘，用在地食材做一餐無毒料理。」

午後再去位在石門的「風藝術園區」，為白色風箏上色塗鴉，為自己繪製獨一無二的風箏。行程內容為：台北車站集合→三芝農事體驗→富基漁港→風藝術營區→富貴角燈塔→石門洞→返程；行程特惠價699元；報名網址（goo.gl/ziBM5p）。

第三個主題行程也規畫在北海岸繪製風箏，找個周間平日，午後到石門放放風箏。行程內容包括：台北車站集合→獅頭山公園→金山老街→風藝術營區→富貴角燈塔→返程；行程特惠價450元；報名網址（goo.gl/jZRpjs）。

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