哈維颶風侵襲德州 造成至少2死14傷

颶風哈維25日登陸美國德州，災情仍在統計中，不過至少已造成2人死亡，14人受傷。德州官方確認，颶風已造成至少2人死亡，其中1人因暴風引發房屋起火，另1人死於洪患。

颶風過後，洪水和龍捲風接踵而至，德州東南部地區繼續受創。氣象預報指出，休斯頓地一些地區降水量將達25厘米，並導致洪水氾濫。

美國國家氣象局確認，自25日晚開始，休斯廣廣地區至少出現7次龍捲風。德州港口預計將在24—48小時內重新開放海港。颶風還造成大範圍停電，20多萬人受到停電影響。

(中時)