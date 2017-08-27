雲林縣七夕情人節活動 今晚送1000朵玫瑰

雲林縣政府今晚晚上6點半到8點在斗南火車站站前廣場舉辦「浪漫七夕夜 情定他里霧」活動，現場特別準備1000朵玫瑰花，發送給參與活動的鄉親們。

縣長李進勇今晚將扮演愛情見證人，替兩對新人進行七夕夜的定情見證儀式。

第一對是新婚夫妻，來自於斗南鎮將軍里的里長之子沈先生與來自印尼的新住民太太；另一對現居於虎尾鎮的陳先生與林小姐，兩人預估明年結婚。

李進勇表示，斗南火車站曾經是雲林縣最新穎的車站，也是許多雲林人情定終身的所在。

(中時)