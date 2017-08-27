老車煞車不及 不慎撞破矮牆墜落10米深山坡

基隆市中正公園孔子像前圓環，發生老翁開車墜落山坡事件。（翻攝自google map）

今天下午3時許，基隆市中正公園發生一起轎車跌入山坡意外，1名6旬老翁行經壽山路孔子像前的圓環時，疑似因為車輛老舊，剎車不及，不慎撞破矮牆跌入10公尺高山坡，警消獲報後迅速到場救援，發現老翁全身是血，但意識清楚，並自行爬起來，目前已送醫救治。

警消表示，男子駕駛的白色TOYOTA轎車，車齡20年，疑似因太過老舊，在圓環行駛時，剎車瞬間失靈，進而墜落山坡，經查男子並無酒駕，意識清楚，全身多處擦傷，目前已送往基隆醫院治療，詳細肇事原因及過程尚待調查。

(中時)