韓美軍演北韓僅小挑釁 南韓：是為轉入對話留餘地

南韓聯合通訊社（韓聯社）指出，韓國總統府（青瓦台）認為，北韓在南韓與美國代號「乙支自由衛士」（UFG）年度聯合軍事演習期間，發射短程武器進行低烈度示威，可能是為轉入對話局面留出餘地。因此南韓方面雖然事後緊急召開國安會議，但謹慎推定北韓發射的是多管火箭彈，與將其定性為彈道導彈挑釁的美方形成對照。

南韓方面將此次北韓針對韓美軍演的小尺度挑釁視為有意避免局勢惡化的「常規動作」，將其與上月28日二度試射洲際彈道飛彈（ICBM）的「戰略挑釁」區別開來。

北韓曾於去年乙支軍演期間試射潛射飛彈，前年還對停戰線以南的南韓漣川地區開炮挑釁。

青瓦台官員27日稱，北韓拿捏挑釁力度釋放信號，很可能在乙支軍演後謀求對話。在南韓方面看來，北韓既不想失去左右半島政局走向的主動權，又不想造成不可挽回的破裂局面，因此把局勢拖向緊張、衝突乃至戰爭的懸崖邊緣後，又適可而止，不會真的「跳崖」。

(中時)