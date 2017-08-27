帶回美國餐車經驗，專業DJ貨櫃快閃賣冰

楊宏鈞結合DJ專業販售冰品，掀起夏日南國的熱鬧氣氛。（林和生攝）

楊宏鈞以快閃櫃方式進駐屏東青創聚落，作為返台創業的第一哩路。（林和生攝）

曾經在美經營餐車兼賣冰品的42歲楊宏鈞，去年底返台後，著手打造貨櫃當作店面，並選則屏東青創基地快閃設點，將冰品結合DJ秀，前所未見的風格，掀起夏日南國的熱鬧氣氛。

曾經投資汽車零件生意的楊宏鈞指出，2年前前往美國參與零件展，意外接觸當地台式餐飲事業，獲悉一處販賣珍珠奶茶的攤位，加盟金竟高達50萬美金，當時他驚訝不已，返台後決定結束台灣事業，帶著淘金夢隻身赴美。

他將台灣熱門的芒果冰帶到邁阿密沙灘販售，搭配自己的DJ專業，在美掀起風潮，無奈美國總統川普上任，台灣身分無法取得長期工作證，且外國生活居大不易，種種考量下還是選擇回到台灣。

複製在美的成功經驗，楊宏鈞打造2層樓貨櫃作為店面，仿造餐車模式四處巡迴，首站就選擇以53個貨櫃屋堆疊而成的屏東青創聚落，產品則以在地食材檸檬、芒果為基底的水果冰品為主，清爽口感立刻抓住民眾胃蕾。

雖然每周2天的駐點開出亮眼成績，但楊宏鈞卻不打算久待，而是選擇為期2個月的「快閃」，接著繼續前往下個城市尋找商機；他強調，在每個城市會開發專屬產品，不僅是市場調查，也是經驗累積，當然不排除以店面方式長久經營，但在此之前還是會依著機會，繼續巡迴台灣每個城市。

(中時)