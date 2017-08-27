美國代表：烏克蘭加入北約 雙方都還沒準備好

前蘇聯瓦解後，華沙公約組織跟著解體，其成員國一個接一個加入歐盟或北約，然而這也讓俄國益發感到不安，因為俄國傳統上受到拿破崙與希特勒等歐洲強國入侵，一直希望能在國境周圍建立更多與自己有好的衛星國，但如今除了波羅的海三小國與波蘭外，連烏克蘭都一直有討論是否加入北約或歐盟的聲音，更令俄國不安與不滿。

2014年初烏克蘭民眾的抗爭和暴動，其實就是主張加入歐盟的民眾對於親俄派政府的不滿，結果成功推番親俄派政府，但也導致國家陷入內戰、喪失克里米亞地區。而歐美國家對烏克蘭的支持也很有限，美國派來參加烏克蘭地區衝突談判調停的特別代表Kurt Volker ，周日接受訪問時表示，他認為烏克蘭還沒準備好加入北約 ，尤其是在國安方面，北約也尚未準備好迎接烏克蘭。

Volker 指出接獲邀請成員新成員國總是就需要比較長的時間，他確信烏克蘭會推動那些為了加入北約所必要的改革。

週四時美國國防部長James Mattis跟烏克蘭總統 Petro Poroshenko見面時曾指出，美國很看重烏克蘭是否努力達到加強國防預算達到北約標準的承諾。北約規定成員國的國防預算應達到該國GDP的2%，雖然實際上冷戰結束後的今日，多數成員國都沒有達標。川普為此在選前一再主張北約盟國應該多分攤軍費。

Kurt Volker還認為烏克蘭放棄核武是對的，表示不希望看到該國重啟核武計畫。他並聲明美國不會承認克里米亞與俄國的重新合併。

(中時)