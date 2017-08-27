課審會學生委員遭恐嚇 林致宇：絕不退出

課審會分組學生委員林致宇昨天深夜接到恐嚇電話，立刻向警方報案。圖林致宇提供

課審會普通高中分組委員、靜宜大學學生林致宇，疑因近日對國文課綱發表言論，昨晚接獲恐嚇電話被嗆聲「你小心點」、「要讓你死」等言語恐嚇，令他心生畏懼，輾轉難眠，並報警處理。林致宇坦言，自己發文把反對者批為反動派有失格調、也有違民主討論的精神，但此事已葬送民主價值，他則不會因為遭受威脅，就退出委員會，仍將繼續參與課綱審議。

教育部近日如火如荼審定12年國教高中國文領域課程綱要草案，普通高中分組提案建議降低文言文比例到30％、減少文言選文為10篇等，引發各界對立。

但普高分組學生委員、靜宜大學學生林致宇昨天深夜(26日)接到恐嚇電話，他表示，對方一開始就狂飆三字經，更以「我會揍你，你小心點」、「整個竹聯都在找你」、「要讓你死」等語恐嚇，聲稱「我知道你住哪裡」，讓他心生畏懼及恐慌，整夜輾轉難眠，已經向警方報案。

林致宇表示，對方恐嚇都是衝著課綱的事情而來，有很多網友到他的臉書表達不同的意見，身為課審會分組委員，他坦言自己發文把反對者批為反動派有失格調、也有違民主討論的精神，無論是「自願說」也好、「造神說」也好，乃至於文白之爭，任何對他的立場和想法的評論，都是可受公評之事，他也應該概括承受、並應理解反對者的情緒。

林致宇指出，之前也有人因為不滿他的言論，到他就讀的學校校門口撒冥紙抗議，但從來沒有一次像昨天的恐嚇電話，給他如此高的衝擊，當下就先電話報警，並提供錄音檔給警方做為證據。

他說，接到恐嚇電話讓他很害怕，但此事已葬送民主價值，任何人如對於他或他的家人有人身安全威脅，一定會採取法律途徑，目前已經提告恐嚇。

而他所以會站出來參與公共事務，是希望能夠站在學生的立場為未來的學生發聲，雖不能代表所有學生，但至少他才從高中進入大學，盼將在高中所看見的問題帶到課審會上討論。

(中時)