台中花博小小環保大使夏令營 副市長林依瑩授證期勉

台中花博小小環保大使夏令營，今天由副市長林依瑩（左六）授證期勉！（陳世宗攝）

因應2018世界花博在台中！環保局特舉辦「台中花博小小環保大使」，環保出任務探索夏令營活動！27日於台灣大道新市政大樓舉辦結業式暨環保大使授證儀式；由副市長林依瑩親自為每位學員別上環保大使胸章，象徵賦予一份責任與榮譽。

林依瑩表示，看著小小環保大使的臉龐，就好像看到台中市環境教育的茁壯與成長；期盼這些花博小小環保大使能夠發揮自身力量影響周邊的親友和同學，傳達正確的友善環境觀念，一起讓台中成為最適合居住的城市。

環保局長白智榮說，保護環境的方法有很多，環保觀念人人都有，但卻不是每個人都能夠確實做到，這次活動除培養孩童對保護環境的責任感外；另一方面更是期盼透過孩童天真的言語和溫柔的訴求，喚醒民眾對環境清潔盡一份心力。

未來市府也會持續將環保種子散播於全市各個角落，讓環境教育向下扎根。

(中時)