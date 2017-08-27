台中花博小小環保大使夏令營 副市長林依瑩授證期勉
因應2018世界花博在台中！環保局特舉辦「台中花博小小環保大使」，環保出任務探索夏令營活動！27日於台灣大道新市政大樓舉辦結業式暨環保大使授證儀式；由副市長林依瑩親自為每位學員別上環保大使胸章，象徵賦予一份責任與榮譽。
林依瑩表示，看著小小環保大使的臉龐，就好像看到台中市環境教育的茁壯與成長；期盼這些花博小小環保大使能夠發揮自身力量影響周邊的親友和同學，傳達正確的友善環境觀念，一起讓台中成為最適合居住的城市。
環保局長白智榮說，保護環境的方法有很多，環保觀念人人都有，但卻不是每個人都能夠確實做到，這次活動除培養孩童對保護環境的責任感外；另一方面更是期盼透過孩童天真的言語和溫柔的訴求，喚醒民眾對環境清潔盡一份心力。
未來市府也會持續將環保種子散播於全市各個角落，讓環境教育向下扎根。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。