法國遇乾旱 葡萄收成是二戰以來最少的一年
受乾旱影響，加上初春冰雹，法國葡萄產區今年的收成嚴重減產。與過去5年的平均收成相比，下跌了17%，可能是二戰以來最少的一年，這一情況讓法國葡萄酒業者感到非常憂心。
某些葡萄園區今年的收成預計還不到去年的一半。在一些國際知名的葡萄酒產區，波爾多產區受到了影響，勃艮地產區和薄酒萊產區（Beaujolais）則較好。整體而言，2017年的收成預計比2016年少了17%。
法國農業部葡萄酒委員會主席傑羅姆·德斯皮（Jérôme Despey）說，這一情況讓人感到非常憂心，因為收成會銳減30%至80%，在各種開支的壓力下，葡萄農將面臨財務艱難的一年。由於氣候乾旱屬天災，葡萄種植業者要尋求保險賠償並不容易。下個月葡萄酒產業代表和農業部長會談時，計劃把保險問題列為對話的重點。
(中時)
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