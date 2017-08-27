當代藝術家聯展284位藝術家齊聚 人數破紀錄

邁入第19屆的台中市當代藝術家聯展，今年創下歷年來參展人數最多的紀錄。（馬瑞君攝）

邁入第19屆的台中市當代藝術家聯展，即日起至9月13日止在大墩文化中心展出，共有284位藝術家參與此次展出創作媒材包括：墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、版畫、雕塑、美術工藝、攝影等，共構屬於台中的當代藝術圖騰。

今天上午的開幕式中，副市長張光瑤致贈感謝狀予參展藝術家，感謝其對大臺中市藝術創作的積極投入。為因應七夕情人節氛圍，8對藝術佳偶，率先步向今年主辦單位首度打造的藝術星光大道，參展藝術家也手持作品圖卡走紅毯，展開一場別開生面的藝術星光秀。

張光瑤表示，除了感謝當代藝術家們為台中藝術創作帶來的貢獻，明年適逢當代藝術家聯展辦理的20週年和花博年，而花博的logo外形象徵台灣，中心圍繞著人群，是期許未來能參考藝術家們的意見，辦理花博相關活動；也期待看到更多藝術家們的響應，創作與花博有關的多元藝術形式及主題。

文化局表示，今年與以往較為不同的地方，是增列「全國百號油畫大展」、「台灣美術新貌獎」及「台中市美術家接力展」之得獎者資格，讓原本在縣市合併前的台中縣大展中得獎的畫家也能獲邀參與，也因此創下歷年來參展人數最多的紀錄。

(中時)