當代藝術家聯展284位藝術家齊聚 人數破紀錄
邁入第19屆的台中市當代藝術家聯展，即日起至9月13日止在大墩文化中心展出，共有284位藝術家參與此次展出創作媒材包括：墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、版畫、雕塑、美術工藝、攝影等，共構屬於台中的當代藝術圖騰。
今天上午的開幕式中，副市長張光瑤致贈感謝狀予參展藝術家，感謝其對大臺中市藝術創作的積極投入。為因應七夕情人節氛圍，8對藝術佳偶，率先步向今年主辦單位首度打造的藝術星光大道，參展藝術家也手持作品圖卡走紅毯，展開一場別開生面的藝術星光秀。
張光瑤表示，除了感謝當代藝術家們為台中藝術創作帶來的貢獻，明年適逢當代藝術家聯展辦理的20週年和花博年，而花博的logo外形象徵台灣，中心圍繞著人群，是期許未來能參考藝術家們的意見，辦理花博相關活動；也期待看到更多藝術家們的響應，創作與花博有關的多元藝術形式及主題。
文化局表示，今年與以往較為不同的地方，是增列「全國百號油畫大展」、「台灣美術新貌獎」及「台中市美術家接力展」之得獎者資格，讓原本在縣市合併前的台中縣大展中得獎的畫家也能獲邀參與，也因此創下歷年來參展人數最多的紀錄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。