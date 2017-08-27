JLPGA》劉依貞日巡代表作 似鳥家具賽奪第2
國內正在舉行世大運，曾於2011年深圳世大運奪得團體金牌的旅日女將劉依貞，今在具意義的這1周，於日巡似鳥家具打出日巡生涯代表作，以280桿(-8)獲得日巡生涯最佳成績單獨第2，贏得生涯最大一筆獎金880萬日圓。
劉依貞昨第3輪技驚四座飆出改寫球場紀錄的64桿，全場抓10鳥與64桿，都是職業生涯紀錄，讓她以落後5桿躍居至第3。
今決賽輪穩穩以4鳥3柏忌71桿交桿，最終拿下去年進軍日巡以來最佳成績單獨第2，並以累計獎金1635萬7400日圓，升至獎金榜第45，明年應可保住種子球員參賽卡。
前球后韓國女將申智愛，以278桿(-10)贏得日巡生涯第14冠。
(中時電子報)
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