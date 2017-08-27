南市大天后宮辦月老聯誼 吸引高學歷、高薪單身貴族

七夕情人節前夕，大天后宮舉辦年度大型單身聯誼，參加者先到月老廟誠心參拜，再開始活動。（程炳璋攝）

大天后宮主委曾吉連（背對批紅帶者）向在場參加聯誼的單身男女說明廟內月老神明的由來與事蹟。（程炳璋攝）

參加月老聯誼者在富信飯店內進行團康活動與用餐，感受飯店布置的浪漫氣氛。（程炳璋攝）

不想單身過七夕情人節，台南市中西區大天后宮27日舉辦大型月老聯誼活動，吸引各縣市上百位單身男女報名配對，參加者不乏高學歷、高薪職務，廟方有感近年條件好卻高齡未婚者越來越多。

大天后宮內的月老祠有大、小月老神明兩尊，小尊名為大月老，年代較久，大尊名為鎮殿月老，是廟方後期再作，同屬一個月老神靈，被稱為府城四大月老之一，特色是能將「七世姻緣一線牽」，並剪除惡緣。過去曾幫前故宮博物院院長林曼麗牽線嫁給日本東京大學畢業的老公。

大天后宮有個月老志工團，專為善男信女牽紅線，志工接受信徒們免費報名，根據資料配對，看著報名者從交往直到結婚，才算配對成功。

大天后宮每年七夕前舉辦一場大型單身男女配對活動，27日來了104位參加者，男生58位、女生46位，年齡都在20至40歲左右，另有25位關心兒女幸福陪同而來的家長。

所有參加者需參拜大天后宮的月老再開始聯誼活動，今年的參加者不乏高學歷、高薪職業的單身貴族，其中包括男生有牙醫師、法警、中科博士，女生有在成大擔任助理教授的博士、在梨山果園行銷水果的女碩士、還有學校老師，素質齊全。

廟方配對16年來，有感於社會越來越多高齡、高學歷的未婚男女。志工團認為，台灣女性的自主心態越來越高，認為只要條件好、薪水高，婚姻可有可無，一個人也不錯。成為台灣結婚率低的原因之一。

七夕情人節前夕，廟方將聯誼場地安排在北區富信飯店內，進行團康活動，藉在飯店浪漫氣氛下，提升配對成功率。

(中時)