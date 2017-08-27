大天后宮「活月老」吳秀緞牽紅線16年 湊和百對佳偶

吳秀緞是大天后宮月老志工團團長，配對成功上百對佳偶，被稱為是「活月老」。（程炳璋攝）

台南市中西區大天后宮的月老志工團，每年配對成功10餘對佳偶，團長吳秀緞16年來共湊和上百對佳偶步入禮堂，儼然廟內「活月老」，她認為促成異性交往最重要的條件，是在見面後「感覺投緣聊得來」。

曾有40餘歲的女生，以為自己年紀已大找對象沒希望，到大天后宮嘗試報名，在吳秀緞的引薦下，真的與50歲的男生結婚。

吳秀緞幫忙過近百場大、小聯誼配對經驗，只要看著男女生聊天10分鐘，就知道兩人合不合，「聊的開心又互留連絡方式，成功機率高，聊沒幾句就滑手機，幾乎會失敗」。

對於參加配對聯誼的成功秘訣，吳秀緞表示，女孩要懂得打扮與微笑，並善解人意。男生要大氣與貼心。雙方最重要是要有誠心組織家庭的觀念。

吳秀緞認為家世相像、個性相似的男女較容易配對成功，許多人再見面前，會挑剔對方條件，例如女性會要求對象能夠再年輕一點、再高一點。但見面後全憑彼此交流的感覺，對資料上的條件反而沒那麼在意。

配對過這麼多人，吳秀緞會在男女認識交往後繼續追蹤、作家訪，最後幫忙提親，至今配對成功的上百對佳偶，不只是交往，全是走上紅毯才算，讓她被稱為大天后宮的「活月老」。

不過她也認為有些人真的不適合結婚，直言一切姻緣都是上輩子已決定的事情。應該平常心對待。

(中時)