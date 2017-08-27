七夕來放閃！ 高市十大甜蜜景點出爐
七夕情人節到來，高市觀光局推薦情侶十大甜蜜蜜景點「放閃」，從市區、山區到海線鄉鎮皆有，包括愛河、壽山、甲仙、彌陀、蓮池潭等地，七夕到9月3日，只要秀出十大景點任一放閃照，可獲動物園、船票、餐飲等各項好康。
觀光局長曾姿雯表示，港都風情萬種，相當適合談情說愛，像是喜歡走文青風的情侶，可以搭貢多拉船遊愛河、到壽山LOVE觀景台賞夜景，到旗津沙灘吧吹海風，或逛逛駁二藝術特區，喜歡戶外則可到蓮池潭玩水、荖濃溪泛舟或騎鐵馬逛旗山美濃。
觀光局公布十大甜蜜加溫景點，曾姿雯說，甲仙貓巷有生動活潑貓咪彩繪、繽紛雨傘；永安新港鑽石沙灘、鹽田彩繪村；壽山生態秘境一簾幽夢；左營山水一色龜山與春秋閣；旗津南洋風沙灘吧；壽山動物園；集盒貨櫃聚落；3D彩繪彌陀漁港；橋頭糖廠藝術村。
放閃有「禮」！高雄部分景點及店家提供優惠，秀出十大景點甜蜜合照，享壽山動物園門票5折、搭乘貢多拉船8折、文賓大飯店於上述期間入住送2張好玩卡、空軍航空教育展示館門票買一送一、福華大飯店消費打卡即送神秘小禮物等。
另「高雄甜MEET一夏」活動甜點店家，加碼推出七夕限量商品及專屬優惠。昨壽山動物園舉辦「相擁到永猿」七夕活動，吸引上百對情侶檔、親子家庭穿情侶裝免費進場，現場有精彩魔術表演、相擁到永猿甜蜜蜜等遊戲。
(中時)
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