搶攻情人節商機 破萬住房有人敢花

閃閃惹人愛！七夕是各家業者兵家必爭檔期，為搶攻情人節商機，君鴻酒店推高檔情人節套餐，燭光晚餐鳥瞰港都夜景，晶英行館一泊二食逼近2萬，仍有人搶著買單。另外，大遠百威秀影城頂級影廳抽幸運籤詩，頭獎可獲價值破萬住宿券。

君鴻酒店指出，「SKY大廳酒吧」擁有星光之窗，推出「情牽七夕套餐」，活動期間點七夕套餐，就送粉紅Rose葡萄酒一杯。38F鐵板燒推「緣定今生套餐」贈明蝦、干貝、生蠔；「非你莫屬套餐」送波士頓龍蝦。

晶英行館頂級鐵板燒，早在1個月前開放訂位，幾乎一位難求。另推出晶英大床房、行館套房，享一泊二食的七夕住房專案，最貴每晚破2萬元，仍有情侶願意買單。

寒軒國際大飯店半自助情人套餐，贈紅酒2杯，另有「浪漫七夕」住房專案。奇可小廚推「愛你久久」2099元七夕套餐。大遠百威秀影城推GOLD CLASS頂級影廳看電影，抽專屬幸運籤詩，頭獎獲「華王大飯店貴賓住房招待券」、另有面膜、透白精華液等多項好禮。

(中時)