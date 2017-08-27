不知遭通緝找警尋兄 女子被逮氣得飆「國罵」
「哪有每天在通緝？！」40歲黃姓女子日前才因犯詐欺案被通緝到案，日前她在路口東張西望找人，主動找員警協助尋兄，警方一查才發現她還因毒品案被通緝，當場逮個正著；黃女發現自己自投羅網，氣得飆「國罵」也只得認了。
市警三分局立德派出所員警，日前執行便衣埋伏查緝詐欺車手勤務時，在東區復興路、大智路口，發現1名女子手抱大型著娃娃、脖子上掛著毛巾、著花褲，穿著及舉止動作明顯異於常人，且於路口東張西望、行跡十分可疑。
奇怪的是，該女子突然朝向警方走來，開口詢問是否有打電話通知，帶回喝醉酒的哥哥「阿丸」？突如其來的問題讓警方一頭霧水，警方用警用電腦查明女子身分，赫然發現黃女因毒品、詐欺案，上月28日遭台中地院發布通緝。
黃女氣得大罵，還稱前一天才去法院報到，但當警方出示通緝資料給黃女確認，黃女一看大驚失色，連國罵都飆罵出來，驚呼：「哪有每天在通緝？」，但也只得乖乖配合警方，被解送台中地院歸案。
黃女聲稱，當日接到哥哥朋友電話，要求帶回酒醉的哥哥，到了現場沒看到人，手機又剛好沒電無法聯繫哥哥，只好到處問人，誰知道問到便衣警察，被查出通緝身分並解送歸案，因黃女居無定所，恐有逃亡之虞，遭法官當場諭令收押，這下黃女自身難保，也幫不了酒醉的哥哥。
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(中時)
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