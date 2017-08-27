德國大選在即 有參選小黨主張限制啤酒價格上漲

德國大選將於1個月後投票，雖然能夠達到5%門檻分到國會席次的政黨通常只有5個左右，但依然有許多小黨參選，各自提出了許多有趣的主張。包括有小黨注意到對於德國人日常不可或缺的啤酒的重要性，主張限制啤酒價格上漲。

「德國之聲」27日報導了部分小黨的主張，包括：

灰色黨爭取每週只工作35小時以及退休年齡從67歲下調到60歲。

城市黨（Die Urbane）的訴求是社會上所有人都有機會接觸藝術並從中受益；讓煤炭和化石燃料全面下馬；城市人口100%的使用風力發電和光能發電；由國家提供補貼盡可能在全德國所有屋頂安裝太陽能發電設備；杜絕每年有1100萬噸，價值250億歐元的食品被扔進垃圾箱；讓物品的充分利用成為一種責任。

動物保護黨（Tierschutzpartei）認為人、動物和大自然是必須受到保護和維繫的一個整體，所以應將動物保護也納入基本法。動物的痛苦和感情也應受到尊重。該政黨決心改變迄今動物只被視為物品的狀況。在以往的聯邦議院大選中，動物保護黨最多贏得過0.5%的選票。該黨的其他目標還有：讓駕車者改乘公車、火車和輪船；破壞環境者承擔全責；減少航空交通；禁止轉基因技術；更廣泛地減免發展中國家的債務。

三V黨（V-Partei³）全稱是變化、素食和純素食主義黨。其綱領2030農業議事日程旨在實現一個生態素食農業環境。主張和平解決衝突，因此要求全面禁止武器出口以及解散北約。

在對老弱病殘者的護理方面，三V黨要求限制以贏利為主的護理服務。除此之外，該黨主張將安樂死合法化。為此年近90的昔日著名演員兼作家巴爾巴拉•呂亭（Barbara Rütting）一直奔走呼籲。她曾經在巴伐利亞加入綠黨，現在加入了新成立的三V黨，甚至走上街頭參加該黨的競選活動。

理智黨（Partei der Vernunft）主張加強民調和減少國家影響。該黨甚至認為所有市場都應不受監督的運作，因為對市場的任何干預都會帶來不公平的後果。理智黨認為應該首先由地區政府納稅並掌控納稅收入，之後再分配給聯邦政府一小部分。稅款用在何處以及如何使用由城鎮決定。此外該黨還要求全面取消國家補貼。因此也就只需實行10%的統一稅率。

派別黨（Die Partei）的目標是在全國範圍內限制啤酒價格上漲，減少管理人員薪水。

(中時)