封存量上修 芬普尼毒蛋突破138萬顆
此次全台有44家蛋雞場所產的蛋品被驗出芬普尼超標，共已從蛋雞場內及下游通路商回收封存了138萬6902顆蛋，比昨日增加約38萬顆，其中包括蛋雞場內的58萬0310顆，以及下游通路商的80萬6592顆。農委會表示，將加強宣導農民正確用藥，以確保農民提供安全無虞之雞蛋供消費者選購。
跨部會小組說明，目前各地方政府動物防疫單位已全面啟動採樣複驗工作，經公布之不合格44場中，已有7場申請複驗，並已檢測合格，名單包括彰化縣文政牧場、台中市高昇畜牧場、屏東縣台益畜牧場與吉盈養雞牧場、彰化縣林樂雞場、宏名畜牧場及國賀牧場第一場等。
另外，今日還有31場的樣品，已送達中央畜產會屏東技術服務中心接受複驗當中，預計於明日上午完成複驗，若蛋品經檢驗合格，才能解除管制，之後所產雞蛋也才能上市。
跨部會小組強調，經過本次雞蛋芬普尼事件後，農委會將檢討並持續加強禽場端源頭管理措施，對於農業用藥管理，將儘速辦理公告禁止芬普尼4.95%水懸劑的加工、輸入、販售及使用，並將芬普尼列為年度例行檢測項目，加強非常規用藥檢測。
另外，也已委託中央畜產會邀請學者專家組成輔導團隊，儘速至芬普尼檢出不合格的蛋雞場進行現場輔導，改善農民飼養管理，並加強宣導農民正確用藥，以確保農民提供安全無虞的雞蛋供消費者選購。
(中時)
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