祖父母節扮童話人物闖關 祖孫變裝小紅帽與大野狼

爺奶返老還童！阿公、阿嬤變裝小紅帽，小娃則化身大野狼，祖孫分組進行闖關遊戲，十分逗趣。（王文吉攝）

柯鑫蟬阿嬤帶2歲孫子參與活動達177小時，並加入「小海豚寶貝劇團」演出，獲頒「優質祖母」肯定。（王文吉攝）

與會來賓與受表揚3位優質祖父母。（王文吉攝）

慶祝祖父母節，海線托育資源中心今日舉辦「祖孫童樂會」育孫感恩活動，除表揚優質祖父母，並藉由經典童話故事，讓爺奶返老還童，變裝小紅帽，小娃則化身大野狼，祖孫分組進行闖關遊戲，一位阿嬤逗趣地說「我這麼老了還可以當小紅帽，實在有夠古錐！」

祖父母節活動吸引數百名祖孫參加，安排「祖孫唱跳一級棒！」阿公、阿嬤帶著孫子、孫女一起動一動，親密互動畫面好溫馨，與會來賓有市議員顏莉敏、王立任、楊典忠及沙鹿區區長李順彬等人，場面十分熱鬧。

活動還表揚10位優質祖父母，獲獎的柯鑫蟬阿嬤，帶2歲孫子到托育資源中心參加活動177小時，並參與「小海豚寶貝劇團」演出，愛孫的她說「我相信讓孫子動一動，可以刺激他各方位的發展。」

主辦單位讓阿公、阿嬤變成小紅帽，幼兒變成大野狼，相互擁抱挑戰難關，「醜小鴨音樂教室」帶領親子一同進行樂團演奏，不穿玻璃鞋的灰姑娘用藍白拖擲茭，還有白雪公主吃蘋果、阿拉丁神壺、三隻小豬蓋房子等，金孫們也製作氣球棒棒糖送給疼愛他們的阿公阿嬤。

弘光科大幼保系主任趙蕙鈴表示，祖孫參與「童話闖關」玩得樂開懷，延伸到樂齡關懷據點可增加趣味性。海線托育資源中心計畫主持人王資惠指出，幼保系承辦該機構評鑑獲得優等，今年並邀請戶政事務所、到宅坐月子服務平台、早期療育相關單位與員林家商幼保科合作，結合各界資源，讓師生以專業貢獻社會。

(中時)