世大運》 中華高球奪3銀3銅 女子包3銀

中華高球女將侯羽桑本屆表現優異，助中華隊勇奪女子團體銀牌。(圖：大會提供)

更新18:40)世大運今(27日)原定最後1輪決賽因下午受雷雨影響，大會被迫取消當日比賽與改變競賽辦法。中華男女高球隊從原來的2銀3銅，變成奪下3銀3銅，其中女子隊包辦3銀。

陳萱個人賽奪銀，並與並列銀牌的侯羽桑為中華女子隊奪下團體銀牌。(圖：大會提供)

今最後1輪戰至下午3時51分，大會因楊梅地區打雷，宣布比賽暫停，4時40分復賽10分鐘後，再度宣布比賽暫停，不久即宣布取消最後1輪比賽，取前3輪成績決定排名，不過仍要等待天氣好轉，依競賽規章進行個人賽延長賽決定獎牌。惟天氣未好轉宣布復賽時間一延再延，最終於6時25分宣布，不進行個人賽延長賽，成績相同者排名並列。

中華女子隊團體賽前3輪，以總桿424桿奪得銀牌；侯羽桑與陳萱個人賽，同以212桿並列第2，由於不需進行延長賽，2人並列銀牌。

在美就讀大一的旅美好手俞俊安達成徵召使命，個人奪銅牌，且與並列銅牌的劉永華，為中華男子隊奪下團體銅牌。(圖：大會提供)

中華男子隊團體賽以414桿拿下銅牌；個人賽俞俊安與劉永華前3輪同以207桿並列第3，再為中華隊奪下2面銅牌。

劉永華本屆世大運表現出色，拿下個人與團體銅牌。(圖：大會提供)

中華隊本屆如要進行延長賽，本來獲得2銀3銅，後取消延長賽，女子隊多添1銀，計奪得3銀；男子隊多1銅，計奪3銅。

(中時電子報)