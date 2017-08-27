左鎮一男子外出採竹失蹤　警消山谷尋獲時不幸身亡

台南左鎮一名46歲黃姓男子昨外出採竹後，就失去聯繫，家屬今趕緊報案，警消近午時在草山里深30公尺的月世界發現黃男，但其早已無呼吸心跳。（萬于甄翻攝）

台南左鎮一名46歲的黃姓男子26日中午向家人說要出門採竹子後，就失去聯繫，家屬27日上午趕緊報案，消防局出動左鎮消防分隊、特搜分隊等協尋，但最終仍傳來壞消息。

消防人員27日中午在草山里深30公尺的月世界山谷中發現黃男時，其已無生命跡象。警方初步懷疑為失足墜谷死亡，詳細原因有待進一步調查釐清。

家屬向警消表示，黃男26日中午說要出門採竹子後，就無消無息，等了一整天都沒回家，今天早上才趕緊報案求援。

(中時)