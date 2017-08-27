不甩停火協議 烏東控訴烏克蘭中央軍一夜6次強攻
2013年底烏克蘭親歐派民眾不滿親俄派總統，發起抗爭暴動，2014年初成功推翻政府，然而新成立的臨時新歐派政府所為讓偏俄裔民眾居多的頓內茨克、盧甘斯克兩州不滿，宣布獨立建國，烏克蘭中央政府4月即派兵進攻，但兩小國有俄國暗中奧援，結果分裂局勢持續至今。據聯合國最新資料顯示，衝突造成1萬多人喪生。
雖然，今年中，烏克蘭聯絡小組在明斯克就烏東衝突8月25日起停火達成共識。
然而俄羅斯衛星通訊社盧甘斯克27日報導指出，盧甘斯克人民共和國人民警察向衛星通訊社表示，烏克蘭強力人員上一晝夜6次破壞停火狀態，向盧甘斯克人民共和國境內開炮。
消息人士表示：「烏克蘭強力人員上一晝夜共6次破壞停火狀態，使用口徑為120毫米以及82毫米的迫擊炮、火箭筒和小型武器」。
據悉，盧甘斯克人民共和國境內共落入20枚炮彈。
盧甘斯克人民共和國人民警察表示：「沒有平民和軍人受傷」。
(中時)
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