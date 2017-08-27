產後減肥路好漫長 宜蘭「這兩味」讓林心如破功啦！

為產後瘦身煞費苦心的林心如，因為宜蘭美食忍不住破戒啦！(中時資料照片)

女神林心如去年下旬在峇里島完成終身大事，樂嫁男神霍建華，今年1月生下女兒「小天使」，產後積極瘦身，不過半年就復出接新戲，擔任製作人兼女主角，推出《我的男孩》，與新生代帥哥張軒睿大談姊弟戀，讓人超期待，而5月時以亮麗現身的她，坦言當媽後要速瘦煞費苦心，對於減肥她一直嚴格自制，沒想到竟被宜蘭美食攻陷啦！

林心如產後速瘦，5月現身時，還被藍心湄誇讚恢復得很好，超適合生孩子，她則不藏私透露瘦身菜單，三餐不僅吃得少，還嚴格要求清淡飲食，盡量不外食之外，還要多喝不冰的水，坦言生完孩子要恢復少女身材，是條相當漫長的路。

然日前她竟然破功，得知夥伴張軒睿要到宜蘭工作，難擋誘惑直接在臉書po文下訂單，拜託他回台北時帶上美食伴手禮，到底是什麼讓減肥心切的女神破功？林心如的po文給出答案，「記得幫我帶《X門綠豆沙》跟《X門口蒜味肉羹》，謝謝」，還不惜威脅張軒睿「你一直晃點我會變醜喔」，粉絲也笑說能理解女神急切的心情，這兩味真的美味無法擋，陶晶瑩則說林心如根本沒差，「你真的吃不肥也喝不胖誒～」。

(中時電子報)