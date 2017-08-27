北台南家扶中心頒助學金 1028位兒少受惠
「只要面對陽光，陰影就會在我們背後」剛出生就被發現沒有眼珠的陳椘芸，勵志的求學故事，感動不少人，27日北台南家扶頒發獎助學金，陳椘芸除和大家分享她的故事，更演奏烏克麗麗，獲得台下家扶學子熱烈的掌聲。
北台南家扶中心今在市府民治市政中心南瀛堂，舉辦助學希望工程「助學圓夢．感恩有您」頒獎典禮，先發給398位高中職及大專生共660萬的助學金，也邀請家扶自立青年黃雅玲及視障生陳椘芸分享人生的故事。
其中，今年以優異的成績考取北門高中的陳椘芸，因出生就沒有眼珠，眼睛無法張開，求學之路也相較一般人來的辛苦，但媽媽不斷鼓勵她別輕昜放棄，陳椘芸勵志的故事，也感動社會上許多民眾。
陳椘芸會中也和其他受扶助的高中職、大專生分享她的故事，並鼓勵大家要懂得惜福，陳椘芸說，因為當同學擁有新課本唸的時候，她的點字書還不知道在哪裡。她也鼓勵大家，只要面對陽光，陰影就會在背後，無論遭遇甚麼困難，一定要勇敢面對。
家扶自立青年黃雅玲雖成長過程缺乏父愛，但家扶中心助學人、認養人給予她的愛，也幫助她走過艱苦的時刻。喜愛畫畫的她也順利從英國劍橋藝術學院童書繪本插畫學系碩士畢業，去年畫作榮獲義大利波隆納童書插畫獎，黃雅玲也用自己翻轉人生的故事，勉勵大家。
(中時)
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