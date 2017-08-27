女星曬健身照 教練眼神直盯胸被抓包
37歲港星葉璇出身豪門，近年把事業重心轉移大陸，常在社群網站分享生活點滴，日前她於微博曬出一張健身照，只見她身材勻稱，被粉絲大讚保養得宜，但卻有網友把焦點放在一旁的教練，發現對方的眼神直直盯著葉璇的胸部，引發不少討論。
照片中，葉璇一臉專注地投入運動中，只見她紮起馬尾，身穿紅色運動內衣搭配灰色運動褲，露出纖細蠻腰、美腿，引來網友誇她越來越美，看到粉絲問她會不會練出八塊腹肌，她則回應會加油，喊話會繼續堅持鍛煉。
而葉璇健身期間，還有位男教練陪在一旁指導，但卻有網友發現照片裡的教練，眼神似乎直直盯著女方的胸部看，不禁留言「教練看哪呢」、「他盯著你的胸算怎麼回事」，甚至還有人建議葉璇要換個教練了。不過，也有人認為在教學狀況下，教練本來就會盯著學員的身體看，笑稱教練躺著也中槍，意外掀起正反兩面評價。
(中時電子報)
關鍵字：葉璇
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