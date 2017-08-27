機車騎士酒測值達1.34毫克 連警察都傻眼
「我只喝一些米酒啦！」大武警分局太麻里分駐所員警日前執行巡邏勤務時，發現一輛機車行跡可疑，攔下盤查後聞到濃濃的酒味，駕駛潘姓男子坦言有喝一些米酒，言談間潘男對答如流，不料酒測後，酒測值竟然高達1.34MG/L，讓員警傻眼不已。
太麻里分駐所警員蘇柏魁、張雅雯，日前在轄區巡邏時，發現一輛交會而過的機車駕駛，三番兩次的在偷瞄警察，行跡非常可疑，因此也立即前往盤查。
員警攔下機車時，就聞到濃厚的酒味，不過潘男意識非常清楚，對於警方的問題也對答如流，他也坦承有喝一些米酒，期間潘男下車走路並沒有搖晃的情況，員警研判酒測值應該不會超過標準值。
不料警方實施呼氣酒精測試，潘男的酒測值達1.34MG/L，高出標準值5倍多，讓警方也看傻了眼，直問「你到底喝多少米酒？」「怎麼還有辦法騎車？」
警方隨後依公共危險罪嫌，將潘男帶回分駐所偵訊，家人獲知前往分駐所，潘男見到家人聲淚俱下不斷道歉，經查才發現潘男是酒駕慣犯，家人也對他一再酒駕也很無奈。
警方表示，一般民眾酒測值超過1MG/L，都已經無法自主行動，也無法正常應答，潘男可能是酒精成癮，酒精耐受度超過正常人許多。
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(中時)
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