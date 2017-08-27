花費40年！ 日本97歲「金魚仙人」終養出綠色品種

現年97歲的金魚養殖家川原，花了40年時間，培育出綠色金魚。(圖/翻攝自朝日新聞)

一般來說，金魚常見的顏色以紅、橙、白居多，但日本埼玉縣一名被稱作「金魚仙人」的97歲老爺爺，花了40年的時間，竟成功培育出「綠色」的金魚，讓他開心地說道，能在有生之年圓夢，真是太好了！

據《朝日新聞》報導，現年97歲的金魚養殖家川原，大約在40年前開始飼養金魚，之後更全力投入改良品種及販賣；至於為何會想培育綠色金魚，原因是他從來沒看過這種顏色的品種，所以決定挑戰看看。

然而，這條培育之路相當困難，過程中川原嘗試過不同品種交配，但皆無法如願，最後終於在4年前，他培育出背部有著顯眼綠色斑點的金魚；值得一提的是，在去年只繁殖出20隻，今年數量卻可達到100多隻，讓他開心地說道，「能在有生之年成功，實在太好了！」

不過，對於目前的培育成果，川原還希望能更好，因為綠色金魚出生的比率還不太穩定，離商品化還有一段距離；此外，他還想改良魚鰭的形狀，達到心目中理想的標準。

(中時電子報)